Belenova Mesire Alanı beyaza büründü

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Aydın'ın yüksek kesimlerini de etkisi altına aldı. Kuyucak'ın Gedik mevkiinde yer alan Belenova Mesire Alanı da kar yağışı ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. 1200 rakımda çam ağaçlarıyla kaplı mesire alanı kar yağışını ardından beyaz örtü ile kaplandı. Bölgede bulunan vatandaşlar, yaklaşık 10 santim karla kaplanan alanda hem doğal güzelliği izlerken, hem de sıcak çaylarını yudumlayıp manzaranın keyfini çıkardı.

Yetkililer mesire alanına araçları ile gelmek isteyen vatandaşlara zincir takma uyarısında bulundu.