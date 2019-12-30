İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belenova Mesire Alanı beyaza büründü

Kuyucak Belediyesi tarafından hizmete açılan Belenova Mesire Alanı, kar yağışı ile beyaza büründü.


Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Aydın'ın yüksek kesimlerini de etkisi altına aldı. Kuyucak'ın Gedik mevkiinde yer alan Belenova Mesire Alanı da kar yağışı ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. 1200 rakımda çam ağaçlarıyla kaplı mesire alanı kar yağışını ardından beyaz örtü ile kaplandı. Bölgede bulunan vatandaşlar, yaklaşık 10 santim karla kaplanan alanda hem doğal güzelliği izlerken, hem de sıcak çaylarını yudumlayıp manzaranın keyfini çıkardı.


Yetkililer mesire alanına araçları ile gelmek isteyen vatandaşlara zincir takma uyarısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.