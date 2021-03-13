Bensu Narlı cinayetine Aydınlı başkanlardan tepki

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen Bensu Narlı cinayetinin ardından Aydınlı başkanlardan tepki mesajları geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen Serhat K. tarafından göğsünden vurularak öldürülen Bensu Narlı cinayetinin ardından, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'dan da tepki mesajları gelmeye devam ediyor. Kıskançlık bahanesiyle öldürülen 23 yaşındaki Narlı için mesaj yayınlayan Aydınlı başkanlar, kadın cinayetlerine de dikkat çekti.

Her fırsatta İstanbul Sözleşmesi'nin tam uygulanması gerektiğine dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Bir kadın daha hayattan koparıldı. Muğla'da yaşayan 23 yaşındaki Bensu Narlı kıskançlık bahanesiyle Serhat K. tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. Kadın cinayetlerine karşı yasalarımızla ve duruşumuzla mücadele etmek ortak sorumluluğumuzdur” dedi.

“Başkanlardan ortak mesaj”

Bensu Narlı, cinayetinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan belediye başkanları yayınladıkları mesajlarında ortak tepki vererek kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Bensu Narlı, gencecik, hayalleri olan bir kadın daha kıskançlık bahanesiyle bir erkek tarafından katledildi. Çok üzgünüz” dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; “Bir kadın daha hayattan koparıldı. Muğla'da yaşayan 23 yaşındaki Bensu Narlı kıskançlık bahanesiyle Serhat Kantaş tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. Yeter artık bitsin bu vahşet” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bensu Narlı 23 yaşında; kendisine takıntılı bir erkek tarafından katledildi. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Kadın cinayetlerinin önüne geçmenin yolu ceza-i yaptırımların ağırlaştırılması ve toplumun tamamının bu hususta sürdürülebilir hayat boyu eğitim almasıdır. Ancak bunu uygularsak Bensu'ların yaşamasını sağlarız” dedi.