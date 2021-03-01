Bereketli Mahalle halkının isteğini Başkan İnal yerine getirdi

Aydın'ın Karacasu ilçesi Bereketli Mahallesi sakinleri yapımı tamamlanan cemiyet alanı dolayısı ile Başkan Zeki İnal'a teşekkür etti.

Karacasu Belediyesi, Bereketli Mahalle halkının cemiyet alanı isteğini geri çevirmedi. Gerekli çalışma için kolları sıvayan Karacasu Belediyesi tarafından yapılan 25 metre kare yemek pişirme alanı ve 45 metre kare yemek dağıtım alanı olan alan mahalleli tarafından cemiyetlerde kullanılacağı günü bekliyor.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Bereketli Mahallemizin sakinleri mahallenin bir cemiyet alanına ihtiyaçları olduğunu söylediler. Bizde Karacasu Belediyesi olarak incelemelerimizi yaptık. Bu konuda da en güzel noktanın eski okul bölgesi olduğunu düşündük. Ekip arkadaşlarımız ile hızlı bir çalışma yaparak burayı tamamladık. Önceden mevcut olan ve 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alan mahalleye uzak bir noktadaydı. Hatta yemek pişirmek için elverişli bir ortam olmadığı gibi bulaşık yıkmak için su bile yoktu. Elektrikleri de bağlanmamıştı. Yapımı tamamlanan cemiyet alanı Bereketli mahallemize hayırlı olsun. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.