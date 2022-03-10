Berna Laçin Kuşadası'nda Kadınlar İçin Sahne Aldı

Erkan Yücel Sahnesi, yönetmenliğini Berfin Zenderlioğlu'nun üstlendiği ‘Hayal Satıcısı' isimli tek kişilik tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Gerçek bir yaşam hikayesinden uyarlanan oyunda ünlü sanatçı Berna Laçin'in sergilediği performans ayakta alkışlandı.

Kuşadası Belediyesi, sanatseverleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Zehra İpşiroğlu'nun yazıp, Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği ‘Hayal Satıcısı' isimli tek kişilik tiyatro oyunuyla buluşturdu. İki yaşam arasında sıkışan bir kadının hikayesinin anlatıldığı ve ünlü sanatçı Berna Laçin'in sahne aldığı oyunu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda Kuşadalı izledi.

Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkarak kadınlığın ezberlenmiş söylemlerine ayna tutan oyun tiyatro severlerin büyük beğenisini aldı. Gecenin sonunda Başkan Ömer Günel tarafından Berna Laçin'e teşekkür plaketi verildi.

Berna Laçin Kuşadası'nda sahne almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti. Laçin “Kadın, erkek herkesin kadınlar arasında kız kardeşlik bağlarının güçlenmesi için destek vermeli. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Sanatçımız Berna Laçin'i uzun yıllardır televizyon ekranlarından ve sahnelerden keyifle izliyoruz. Kendisini bugün Kuşadası'nda ağırladığımız için çok mutlu olduk. Oyundan da büyük keyif aldık. Kuşadası'nda çok güzel bir kültür merkezi yapacağız. Kendisini orada da ağırlamayı çok isteriz” dedi.