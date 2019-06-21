Beşiktaş taraftarı kadınlardan anlamlı davranış

Aydın Beşiktaşlılar Derneği Kadın Kolları üyeleri tarafından Aydın'da Cezaevi'nde kalan çocuklar için oyun alanı ve kütüphane kuruldu.

Aydın Beşiktaşlılar Derneği Kadın Kolları Aydın E Tipi Kapalı Ceza Evi'nde kalan çocuklar için harekete geçti. Mahkum olan anneleri ile birlikte içeride kalmak zorunda kalan çocukların zaman geçirebilmeleri için kütüphane ve oyun alanı oluşturuldu. Derneğin Kadın Kolları Başkanı Perihan Yıldırım, ”Alanların oluşumuna bir çok dernek üyesi ve hayırsever katkıda bulundu.Destek olan herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Aydın'da bir ilki gerçekleştirdiler

Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit ise Aydın'da bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Çocuklar mahkum olan anneleri ile birlikte kalmak zorunda kalıyor. Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkum anneler ile birlikte kalmak zorunda olan çocuklarımız için oyun odası ve kütüphane tefriş ettik. Duvarların ardında ki yaşamı, tutsak bedenlerindeki özgür ruhlarına bir nebze de olsa yansıtmak istedik. Kadın Kollarımızı anlamlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.