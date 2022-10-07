Beşir Derneği Aydın İl Temsilciliği'nden kandil simidi

Beşir Derneği, kandilleri hatırlatmak, yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşir Derneği Aydın İl Temsilciliği tarafından Aydınlılara Peygaber Efendimiz'in (S.A.S) dünyaya teşrifi olan Mevlid Kandili dolayısıyla kandili simidi ikramında bulunuldu. Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerinde kurulan stantta vatandaşlara kandil simidi dağıtan dernek vatandaşların Mevlid Kandilleri'ni tebrik etti. Vatandaşlar da dernek temsilcilerine bu öze günü unutmayarak hayırda bulundukları için teşekkür etti.