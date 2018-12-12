Beslenme dostu okul sıralamasında Aydın 5. oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme dostu okul oranı en yüksek 20 il içinde Aydın 5'inci sırayı elde etti.

2. okul sağlığı ve beslenme dostu okul sempozyomunda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü “Beslenme Dostu Okul Programı” kapsamında yürütülen çalışmalarda il genelinde toplam okullar içinde yüzde 39, beyaz bayraklı okullar içerisinde yüzde 69 oran ile başarılı 20 il içerisinde 5'inci sırada yer aldı.

“Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması” başlığı altında Beslenme Dostu Okullar Programı kapsamında yürütülen program çerçevesinde Ankara'da 81 ilin Beslenme Dostu Okullar Programı İl Koordinatörü ve Modül Kullanıcılarının katıldığı “II. Okul Sağlığı ve Beslenme Dostu Okul Sempozyumu” gerçekleştirildi. Beslenme Dostu Okul oranları en yüksek 20 ilimiz iki ayrı salonda gerçekleştirilen oturumlarda okul sağlığı çalışmalarını, iyi uygulama örneklerini sundu. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü “Beslenme Dostu Okul Programı” kapsamında yürütülen çalışmalardaki başarısı ile 5'inci sırada yer aldı. Beslenme Dostu Okul plaketi İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'a takdim edildi.