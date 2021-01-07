İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beton mikseri traktöre çarptı: 1 ağır yaralı

Aydın’da beton mikserinin traktöre çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Aydın'da beton mikserinin traktöre çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.


Kaza, Nazilli-Bozdoğan karayolu Hamidiye Azmak Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde sola dönüş yapan ve arkasında bulunan tankerde hayvan gübresi taşıyan 09 PT 292 plakalı traktöre, aynı yönde ilerleyen A.Ş. (51) idaresindeki 35 AAY 262 beton mikseri çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen traktör sürücüsü ağır şekilde yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.