Beyaz altına gönül veren kurumlar Dünya Pamuk Günü hazırlığında

Aydın'ın Söke ilçesinde çeşitli dernek ve borsaların katılımı ile 07 Ekim 2022 Cuma günü Dünya Pamuk Günü etkinliği düzenlenecek.

Kıyafetlerimizden evimizde kullandığımız mobilyalara kadar birçok tekstil ve konfeksiyon ürününün en önemli hammaddesi olan ve ülkemiz tarımının en kıymetli tarım ürünleri arasında yer alan pamuk, çiftçilerden tüccarlara, tekstilden hazır giyime on binlerce insanın gelir kaynağı olmaya ve sağladığı katma değer ile stratejik önemini korumaya devam ediyor. Pamuk üretimi ve ticaretinin önemini vurgulamak üzere dünya genelinde 2019 yılından bu yana her yıl 7 Ekim'de kutlanan Dünya Pamuk Günü, Uluslararası Pamuk Danışma Kurulu'nun (ICAC) önerisiyle Birleşmiş Milletler tarafından da kabul görüyor.

Ülkemizin pamuk ve pamuğa dayalı sektörlerini geliştirmek amacıyla ortak birçok proje yürüten kurumlar, ülkemizde ilk kez fiziki olarak kutlanacak olan 7 Ekim Dünya Pamuk Günü etkinliğini organize etmek üzere bir araya geldi. İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası, Söke Ziraat Odası, Ulusal Pamuk Konseyi, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği ortak organizasyonunda ve pamuk değer zincirindeki tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik 7 Ekim 2022 Cuma günü Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yapılacak.

Etkinlik ile pamuğun küresel bir emtia olarak önemi vurgulanarak, pamuğun tanınırlığını artırmak, çiftçiler ile sanayiciler ve diğer taraflar arasındaki ilişkiyi ve iş birliğini güçlendirmek, pamuk üzerine daha fazla araştırma ve geliştirme yapılmasını sağlamak ve pamukla ilgili teknolojik gelişmeleri teşvik etmek amaçlanıyor.

Katılımcı kurumlar tarafından organizasyona ilişkin program ve diğer detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtilirken, festival konseptinde gerçekleşecek Dünya Pamuk Günü kutlamalarına pamuk sektörünün tüm paydaşları davet edilecek.