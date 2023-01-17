Beyaz atlı kovboy uyarıları dinlemedi, trafik ekipleri atını bağladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde “beyaz atlı kovboy” olarak bilinen vatandaş ekiplerinin uyarılarını dinlemeyince karakolluk oldu. Ekipler atı barınağa götürmek için çalışma başlatırken karakola götürülen vatandaş “Atımın tüyüne zarar gelmesin” diye uyarılarda bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre “beyaz atlı kovboy” olarak bilinen Cemil Uçar isimli bir vatandaş, bindiği beyaz atıyla trafiğe çıktı. Daha önce de trafik ekipleri tarafından durdurulan Uçar, uyarılara rağmen yeniden trafiğe çıkınca bu kez trafik ekiplerinden kaçamadı. Seyir halinde durdurulan Uçar, hakkında “Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak” maddesinden işlem yapılmak için polis ekiplerince karakola götürüldü, ayrıca atı da bağlandı. Yol kenarına bağlanan at ise daha sonra büyükşehir ekiplerince barınağa götürülmesi için çalışma başlatıldı.

Uçar, karakola götürülürken ekiplere “Atımın tüyüne zarar gelmesin” diye uyarılarda bulundu.