Beyazay Derneği'nin ‘Engelsiz Kitap Kahve' projesi sevindirdi

Beyazay Derneği Aydın Şubesi tarafından yürütülen ‘Engelsiz Kitap Kahve' projesi Aydın'daki engellileri sevindirdi. Beyazay Derneği, Gençlik Spor Bakanlığı ile ‘Engelsiz Kitap Kahve' projesi kapsamında engellileri refakatçileri ile birlikte Muğla'da ağırladı. Özel bir tur firması organizasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne ait asansörlü araç ile engelliler sorunsuz bir şekilde araca inip binmenin keyfini yaşadılar.

“Aydın da asansörlü araçlardan daha fazla istiyoruz” diyen Beyazay Derneği Aydın Şubesi Başkanı Demet Pilevneli; erişilebilirlik ve konforlu bir seyahat için asansörlü araçların lüks değil bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“Engelsiz Kitap Kahve” projesi kapsamında Aydın'da bir çok engellinin artık vaktini daha verimli ve güzel değerlendirdiğini belirten Beyazay Derneği Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli “ İl genelinde 33 kişilik asansörlü otobüsü olan tek kurum Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz. Engelli gençlerimize gösterdikleri hassasiyetten dolayı başta Valimiz Yavuz Selim Köşger olmak üzere engellilerimize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı desteği ile açmış olduğumuz kütüphanemizde gençlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Proje kapsamında erkinliklerimiz hız kesmeden devam ediyor. Engellilerimizin ailelerinin ve dernek gönüllülerimizin katkıları gün geçtikçe artarak büyüyor. Program kapsamında çok güzel bir Muğla gezimiz oldu. Bu tür aktivitelere devam etmek istiyoruz” dedi.