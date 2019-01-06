Beyin kanaması geçiren genç kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 44 yaşındaki bir kadın baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; önceki gün yakınları ile zeytinliğe giden 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Özgül Sevimli şiddetli baş ağrısı yaşayınca durumu yakınlarına belirtip yardım istedi. Yakınları tarafından bahçede rahatlatılmaya çalışan genç kadın buradan Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından muayenesi yapılan kadının rahatsızlığının baş ağrısı değil beyin kanaması olduğu belirlendi. Hemen yoğun bakıma alınan Özgül Sevimli'nin önce beyin ölümü gerçekleşti ardından hayatını kaybetti.

Çevresinde sevilen bir isim olduğu belirtilen Özgül Sevimli'nin ani ölümü ilçede üzüntüye neden oldu.