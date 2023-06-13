Bıldırcın üreticileri kendilerine kolaylık sağlanmasını istiyor

Türkiye'de yumurtası en fazla tercih edilen kanatlıların başında gelen bıldırcınlar, pek çok bölgede kümes hayvanı olarak üretilip çoğaltılırken, bıldırcın üreticileri ürettikleri kanatlıların av hayvanı olarak görülüp yakalandıklarında cezai işleme maruz kalmaktan şikayetçi oldular. Bu konuda yetkililerden yardım isteyen Aydınlı bıldırcın üreticisi Cihan Saykıoğlu, "Bıldırcını aynen tavuk gibi kendimiz üretip satıyoruz. Ancak Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri bu hayvanları görünce av hayvanını satıyormuşuz gibi işlem yapıyor. Bu nedenle bu konuda yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz" dedi.

Eti ve yumurtası sağlık açısından oldukça faydalı olan ve pek çok kişinin hekim tavsiyesi ile tükettiği bıldırcın yumurtasının aynı zamanda pek çok kişinin geçim kaynağı olduğunu belirten Cihan Saykıoğlu, "Ülkemizde pek çok kişi hekim tavsiyesi ile bıldırcın yumurtası ve bıldırcın eti tüketiyor. Normal şartlarda doğada da bulunan bu hayvanlar artık normal bir kümes hayvanı gibi üretiliyor. Bu nedenle evde üretilen bıldırcınların av hayvanı değil kümes hayvanı olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda bu iş binlerce kişinin geçim kapısı olan bir sektör. Ancak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, bu bıldırcınların satışına ceza yazıyor. Geçenlerde bir arkadaşımız 11 bin TL ceza yedi. Satışını yaptığı için. Bununla ilgili yasal düzenlemenin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Çünkü bunlar üretim. Doğa hayvanı, av hayvanı değil. Üretip satıyoruz. Tane de 900 TL'yi bulan cezalar var. Niye ceza yiyelim. Av hayvanı olarak yakalanıp satılanlara ceza yazsınlar tabi ki ama bizler bunları yumurtadan üretiyoruz" diyerek bıldırcın üreticileri olarak yasal düzenleme beklediklerini söyledi.