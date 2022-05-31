Bilim Fuarı Şenliği'nde vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Gencelli Mahallesi'nde ilk kez bilim şenliği ve kan bağışı etkinliği düzenlendi. Gencelli Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde köy halkından rekor seviyede kan ve kök hücre bağışı geldi.

Geçtiğimiz hafta ilçeye bağlı kırsal Başaran Mahallesi'nde bulunan Başaran Ortaokulu'nda düzenlenen bilim fuarının ardından bir ilk de Gencelli Mahallesi'nde gerçekleşti. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm. Salih Demirtaş, Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, Aydın Kızılay Kan Merkezi Sorumlusu Ali Yalçınkaya ve ilçe protokolü üyeleri, Gencelli mahalle Muhtarı Mehmet Topçu ve Gencelli Ortaokulu Müdürü Ali Menderes'in ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte bir araya geldi. Mahallede ilk kez düzenlenen etkinliklerde öğrenciler tarafından hazırlanan bilim projeleri sergilendi. Aydın Kızılay Kan Merkezi'nin açtığı stantta ise gün boyu yapılan bağışlarda 109 ünite kan ve 25 adet te kök hücre bağışı gerçekleştirildi. İlk kez gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşların rekor katılımla yaptığı bağışlar büyük takdir topladı. Köy halkı tarafından etkinliğe katılan herkese gözleme başta olmak üzere zengin ikramlarda bulunuldu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, yaptığı açıklamada; “İlçemiz Gencelli Ortaokulu'nda gerçekleşen Bilim Fuarı'nın açılışını İlçe Kaymakamımız Fehmi Sinan Niyazi, Gencelli Mahalle Muhtarımız Mehmet Topçu ve daire amirlerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Kızılay'ın gerçekleştirmiş olduğu kan bağışı kampanyasını ziyaret ettik. Öğrencilerimizin hazırlamış oldukları projeleri inceledik. Öğrenci ve öğretmenlerimizi emeklerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.