Aydın'ın Efeler ilçesinde bilim ve sanat dünyasına önemli katkılar sağlayan ünlü isimler, Kültür Sanat Sokağı'na kendileri adına yapılan büstlerde yaşatılıyor.

Aydın Belediyesi tarafından 2013 yılında yenilenen Kültür Sanat Sokağı, her gün çok sayıda vatandaşın güzergahı arasında yer alırken, bilim ve sanat dünyasına önemli katkılar sağlayan ünlü isimler bu sokakta yaşatılıyor. Yaptığı kalıcı eserlerle dünyaca tanınan Mimar Sinan'dan Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden Barış Manço'ya, tasavvuf edebiyatının piri Mevlana'dan, ilk Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'ye kadar birçok önemli ismin yer aldığı sokakta yer alan büstler, her gün yüzlerce vatandaşı selamlıyor. Okullar bölgesi olarak da bilinen sokakta yer alan büstlerin yanı sıra biyografilerinin yazılı olduğu tabelalarla da hem vatandaşlar hem de gençler, ünlü isimleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor.