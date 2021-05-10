Bilimsel Eczacılığın 182. yılı buruk kutlanıyor

Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada bir yıldan bu yana devam eden Covid-19 pandemisi ve kaybettikleri sağlıkçılar nedeniyle Bilimsel Eczacılığın 182. yılını buruk kutladıklarını söyledi.

Bilimsel eczacılığın kuruluşunun 182. yılını kutlarken, Covid-19 salgnında hayatını kaybedenleri de andıklarını belirten Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “14 Mayıs 1839 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane içerisinde açılan eczacılık sınıfı ile ülkemizde eczacılık, akademik bir mesleğe dönüşmüştür. Biz eczacılar, 14 Mayıs'ı her sene belirli temalar çerçevesinde, Birliğimiz ve tüm Eczacı Odalarımızla birlikte hafta olarak kutluyoruz. Bu yıl, Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun da temasından yola çıkarak, pandemi döneminde daha da iyi anladığımız bir konuya vurgu yaptık ve temamızı ‘Sağlığınız İçin Eczacınıza Güvenin. Eczane Güvendir' olarak belirledik” dedi.

Bir yılı aşkın süredir dünyayı saran ve sarsan COVID-19 pandemisi nedeniyle 415 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarından 50'si meslektaşımız ve 19'u da eczane teknisyenlerimizdi. Bunlar bizler için birer sayı değil; hepsi birer can, meslektaş, arkadaş, kardeş, anne, baba, evlat. Hepsini saygıyla anıyoruz. Bugün anılarını yad etmek adına, eczacılar olarak tüm Türkiye'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aynı zamanda Birlik binamıza astığımız branda, eczanelerimizde kullandığımız afişlerle de kaybettiklerimizi anacağız” diyerek hayatını kaybeden eczacı ve sağlık çalışanlarına rahmet diledi.

“Bu süreçte önemli roller üstlendik, her şart ve ortamda hizmet verdik”

Eczacılar olarak bu sancılı süreçte ilk günden itibaren önemli roller üstlenerek her şart ve ortamda hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Pandemi süresince kesintisiz olarak temel ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmetlerini vermeye devam ettik. Hastalarımızın ilaçlara ve kişisel koruyucu ekipmanlara erişebilmesini sağladık. Topluma bilimsel kanıta dayalı tavsiyeler verdik. El dezenfektanları ürettik, ücretsiz maske ve ücretsiz grip aşısı dağıttık. Kronik hastalarımızın ilaçlarını temin ettik ve izlemlerine katıldık. Öte yandan farkındalık kampanyaları yürüttük, bilgi kirliliği ile mücadele ettik. Pandeminin ilk gününden itibaren tüm sağlık çalışanları olarak sağlık sistemini ayakta tutmak için her türlü fedakarlığı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eczane güvendir, fırsatçılara imkan tanımayın”

Güvenin önemli bir kavram olduğunu özellikle sağlık konusunda güvenin daha da önem kazandığını belirten Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Pandemi ile birlikte, bireyler haklı olarak kendilerini güvende tutmak adına daha fazla adım atmaya başladı. Ancak ne yazık ki bunu fırsata çevirmek isteyenler de türedi. İnternetten satılan, saklama ve dağıtım koşulları denetlenmeyen takviye edici gıdalar, merdiven altında ruhsatsız üretilmiş maskeler ve dezenfektanlar gibi yarar sağlamayıp aksine zarar veren durumlara üzüntü ve endişe ile tanıklık ettik. Bu noktada da eczanelerimizin güvenilir ürünün, eczacılarımızın da doğru bilginin adresi olduğunu hatırlatmak adına çalışmalar yaptık” diyerek gıda takviyesi adı altında olsa bile vatandaşların eczacılarına danışmadan bu tür kullanmamasını tavsiye etti.