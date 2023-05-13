Bilimsel Eczacılığın 184. yılında vefakar ve cefakar eczacılara ödül

Bölge Eczacı Odası, bilimsel eczacılığın 184. yılı etkinliklerini kapsamında vefakar ve cefakar eczacıları plaketle ödüllendirdi. Törende konuşan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, bilimin ışığında, toplumun kalbinde ve ilacın olduğu her yerde görevlerini sürdürdüklerini belirterek bunun en güzel örneğini Türk eczacılarının asrın felaketi depremin yaşandığı deprem bölgesinde sergilediklerini söyledi.

Aydın Eczacı Odası yönetimi tarafından bu yıl 14 Mayıs Eczacılar Günü'nün genel seçim tarihiyle çakışması nedeniyle etkinlikler erken yapıldı. Eczacı Odası'nın hizmet binasında gerçekleştirilen etkinliklerde deprem felaketinde depremin yaşandığı illere giderek gönüllü olarak hizmet veren eczacılara ve meslekte 50 ve 25. yılını eczacılara teşekkür plaketi verildi.

Törende konuşan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, 14 Mayıs 1839'dan günümüze geride kalan 184 yıllık süreçten söz ederek mesleğini insanlık için fedakarca sürdüren meslektaşlarına da şükran ve minnet duygularını dile getirdi. Eczacılar olarak, 184 yıldan bu yana bilginin ve şifanın adresi olduklarını kaydeden Başkan Karaarslan, “Meslektaşlarımız görev ve sorumluluk bilinçlerini sadece eczanelerde değil gerektiği durumlarda her şart ve ortamda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sürdürdüğünü ülkemizi derinden üzen deprem felaketinde göstermiştir. Eczacılar Birliği öncülüğünde tüm Eczacı Odalarımızla birlikte, 46 bini aşkın meslektaşımızın desteği ile vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için ilk gün itibariyle organize olduk. Deprem bölgesinde Gezici TIR eczanemizle ve 28 adet sahra eczanemizle, ülkenin dört bir yanından gelen 4 bin 500 gönüllü meslektaşımızla, ilk günden itibaren 74 gün boyunca kesintisiz ve ücretsiz olarak ilaç eczacılık hizmeti sunduk. Deprem bölgesinde ilaç, bebek maması, çocuk bezi, kadın pedi, hasta alt bezi gibi temel ihtiyaçların yokluğundan bir kişi bile şikayetçi olmadıysa, bu gönüllü eczacı ordusunun bunda rolü çok büyüktür. Öyle ki depremden etkilenen Bölge Eczacı Odalarımızın Başkanları ve meslektaşlarımız kendilerini dahi unuttular, vatandaşlarımıza canla başla sağlık hizmeti sundular” diyerek her zaman halkın ve hastaların derdine ve yaralarına merhem olduklarını dile getirdi.

Son dönemde eczacılara yönelik şiddet olaylarında ciddi bir artış bulunduğunu da dile getiren Aydın Eczacı Odası başkanı Sefa Karaarslan, sağlık kurumlarında olduğu gibi eczanelerde de yaşanan şiddet olaylarının durdurulması için gereken önlemlerin acilen alınmasını istedi.

Törende; melekte yarım asrı geride bırakan Aytun Aran, Ayşe Tülay Soysal, Emel Sabuncu, Selma Ünlü, Necla Akdeniz, Tülay Aksu, Hasan Aksu ve Turgut Cengiz'e plaket sunuldu. Aydın'daki 50 yıllık eczacılar plaketlerini Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın elinden aldı.

Öte yandan Aydın Eczacı Odası yönetimi tarafından aralarından Başkan Sefa Karaarslan'ın da bulunduğu depprem bölgesinde gönüllü hizmet veren toplam 33 kişiye plaket sunuldu.

Törenin ardından 14 Mayıs Bilimsel Eczacılığın 184. yılı etkinlikleri Eczacı Odası'nın bahçesinde verilen kokteyl ile devam etti.

Programa; Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Baro Başkanı Anıl Yetişkin, MHP Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu ve çok sayıda davetli katıldı.