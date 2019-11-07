İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilimsel Makale Yazım Kuralları ve Yayımlama Süreci Eğitimleri devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Bilimsel Makale Yazım Kuralları ve Yayımlama Süreci panellerinin ikincisi gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde, Bilimsel Makale Yazım Kuralları ve Yayımlama Süreci panellerinin ikincisi gerçekleşti.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol koordinasyonunda eğitim birimlerinde bir dizi halinde yapılması planlanan panelin moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Öztürk Karul yaparken, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Pınar Okyay ve Prof. Dr. Filiz Abacıgil konuşmacı olarak yer aldı.


Katılımcılar; güç analizi, etik kurul dosya hazırlama, kaynak gösterimi ile ilgili kurallar, tez yazma, veri tabanlarına ulaşım, araştırma yöntemlerive istatistik konularında eğitim isteklerini belirtirken, panelin farkındalıklarını arttırdığını ve yararlı olduğunu ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.