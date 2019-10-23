Bilimsel Makale Yazım Kuralları ve Yayımlama Süreci Paneli gerçekleşti

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol koordinasyonunda eğitim birimlerinde bir dizi halinde yapılması planlanan panele, çok sayıda lisansüstü öğrenci ve öğretim üyeleri katıldı. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Pınar Okyay ve Prof. Dr. Filiz Abacıgil'in konuşmacı olarak yer aldığı panelde, moderatörlüğü Prof. Dr. Ahmet Gökhan Önol yaptı.

Katılımcılar; panelin farkındalıklarını arttırdığını ve oldukça yararlı olduğunu belirtirken, bu konuların ayrı başlıklarda ve daha detaylı işlenmesinin, güncel konularda benzeri bilimsel etkinliklerin düzenlemesinin çok değerli olacağını ifade ettiler. Panel sonunda Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, Prof. Dr. Pınar Okyay ve Prof. Dr. Filiz Abacıgil'e teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti.