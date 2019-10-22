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Binali Yıldırım Aydın'a geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önceki dönem Başkanı ve eski Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Aydın’a geliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önceki dönem Başkanı ve eski Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Aydın'a geliyor. Yıldırım, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.


ADÜ, 2019-2020 Akademik Yıl Açılış töreni 24 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda gerçekleştirilecek. Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan törende Yıldırım'a fahri doktora ünvanı verilecek. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi Binali Yıldırım Spor Kompleksi ve Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi' nin de açılışı yapılacak.

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