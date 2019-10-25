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Binanın elektrik panosundaki yangın korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesindeki binanın elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki binanın elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu.


Yangın, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi numara 35'de yer alan bir binada saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. Dumanı gören bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri elektrik panosunda çıkan yangını büyümeden söndürdü. Yangın sebebi ile binanın elektrik aksamında maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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