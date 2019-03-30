Binlerce fidan toprakla buluşacak

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Orman İletme Müdürlüğü tarafından binlerce fidan toprakla buluşturulmaya devam ediyor. İşletme bünyesindeki fidanlıklarda yetiştirilen ve özel fidan üretim yerlerinden temine edilen badem, harnup, dut, fıstıkçamı ve biberiye türü fidanlar vatandaşlara dağıtılıyor.

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında olan Nazilli'ye komşu ilçelerle birlikte Nazilli Merkezde fidan dağıtımlarını sürdüren ekipler, 3 bin adet fidanı daha vatandaşlara dağıttı. Nazilli İstasyon Meydanı Uzun Çarşı Girişinde gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, Müdür Yardımcısı Engin Evcin, İşletme Şefi Hüseyin Küçük, Orman Mühendisleri Vedat Çelik, Mustafa Gümrükçü, Şevket Anık, İşletme Avukatı Aslı Güner Balcı ve Orman Teknisyeni Merve Pektaş katıldı.

Amaçlarının daha temiz bir doğa ve yemyeşil bir çevre olduğunu ifade eden Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, “Bölgemizdeki yeşil alan sayısını artırmak amacıyla vatandaşlarımıza sık sık fidan dağıtımı yapmaktayız. Okullarımız başta olmak üzere toplumun her kesimi ile ortak projeler yaparak fidanlarımızı toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü etkinliğimizde toplam 3 bin adet servi, badem, harnup, dut, fıstıkçamı ve biberiye fidanı dağıtımını gerçekleştirdik” dedi.