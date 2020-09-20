Binlerce sofranın sıcak yemeği Büyükşehir'in mutfağından çıkıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla aralıksız devam ettirdiği yemek yardımlarını pandemi sürecinde artırdı. Vatandaşlara pandeminin görülmeye başlandığı ilk günlerden bu yana temel hijyen malzemeleri dağıtılırken bunların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı da Büyükşehir Belediyesi'nin ara vermeden devam ettirdiği hizmetlerin başında geliyor. Yemeklerde kullanılan etler ise yine Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Halk Ege Et'ten sağlanırken böylelikle yeli üreticiye de destek olunuyor.

Başkan Çerçioğlu: Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun sıklıkla tekrarladığı “Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez, kimse soğuktan üşümez; çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi var” sözünün gerekliliği olarak Büyükşehir personeli Aydın'ın 17 ilçesinde binlerce kişiye her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Pandemi sürecinde sıcak yemek ulaştırılan bireylerin başında özellikle 65 yaş üstü, engelli, yalnız yaşayan dezavantajlı bireyler geliyor.

Yemekler gıda mühendislerinin gözetiminde yapılıyor

Yemekler gıda mühendislerinin kontrolünde, usta aşçıların görev aldığı Büyekşehir yemekhanesinde, mevsim koşulları, kalori değeri ve et-sebze dengesi gözetilerek üç çeşit olacak şekilde yapılıyor. Tüm Aydın'a zamanında ulaştırabilmek için geceleri başlanan yemek hazırlıkları, sosyal mesafe kurallarına uyularak ve tüm hijyen şartları sağlanarak hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler ise Aydın'ın 17 ilçesindeki binlerce kişiye öğlen ve akşam da tüketilecek şartlarda, el değmeden paketlenen ekmeklerle birlikte ulaştırılıyor.

Yemeklerde kullanılan etler üreticiden alınıyor

Hazırlanan yemeklerde bir başka dikkat edilen unsur ise, yemeklerde kullanılan etlerin Büyükşehir iştiraki olan ve kırsal kalkınmayı arttırmak için kurulan Halk Et Et'ten temin edilmesi. Böylelikle hem kırsal kalkınmaya hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunan bir sistem işletiliyor.