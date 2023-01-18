Bir babanın en acı günü: Karısı ve çocuklarını ölü olarak buldu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğlen saatlerinde işten dönerek eve gelen adam, karısı ve çocuklarının cansız bedenleri ile karşılaştı. Elektrikli ısıtıcının kanepeyi tutuşturması ile çıkan yangında, dumandan zehirlenen anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel Kılınç, gece saatlerinde çalışmak için fırına gitti. Fırındaki işlerini bitirip öğle saatlerinde kirada durdukları eve gelen Kılınç, eve girdiğinde karısı Gamze Kılınç (24), oğlu Özcan Alkan Kılınç (6) ve kızı Zübeyde Ayla Kılınç'ı (3) yangın çıkan odada yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Babanın yardım çağrısı üzerine bölgeye itfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti.

"Elektrikli ısıtıcı kanepeyi tutuşturmuş"

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, anne ve iki çocuğun, uyudukları odadaki açık olan elektrikli ısıtıcının kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında, karbonmonoksitten zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Odadaki kömür sobasının yangın esnasında yanmadığı belirlenirken, yangının bir süre sonra kendiliğinden söndüğü öğrenildi. Savcılık incelemesinin ardından anne ve çocukların cansız bedenleri cenaze araçları ile olay yerinden alınarak hastane morguna kaldırıldı.

"Keşke ev yansaydı da kendilerine bir şey olmasaydı"

Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirten ev sahibi İsmail Süha Arslan, "Ev benimdi. Daha geçen sene taşınmışlardı. İyi birileriydi. Fırıncılıkla uğraşıyorlardı. Anne ve çocukları vefat etmiş. Keşke ev yansaydı da kendilerine bir şey olmasıydı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Karısını ve çocuklarını talihsiz bir olay neticesinde yitiren acılı baba, olay yerine gelen aile yakınları ve mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşadı.