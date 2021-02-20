“Bir bilene sor” ADÜ TV canlı yayını ile başlıyor

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin çevrimiçi sertifika programı, "Bir Bilene Sor" konsepti ile hayata geçiyor. 20 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 17.30'da reklam ve tasarım modülü ile başlayacak olan süreç, çeşitli modüller ve sektörün tanınmış, alanlarında uzman konukları ile her hafta ADÜTV'den canlı yayınla takipçileri ile buluşacak.

İlk program konuğu, HAVAS Creative Group Art Direktörü Selim Burunkaya olacak. Burunkaya'nın konuk olarak yer aldığı ilk yayını Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı İcil Tuncer ve Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin moderatör olarak sunacak. ADÜTV Canlı Yayın Linki: https://youtu.be/NyvzQMyCUi8

Bir Bilene Sor Çevrimiçi Sertifika Programının ilk içeriği olan reklam ve tasarım modülü, Pull Production Yapımcısı Yavuz Pullukçu ve Ogilvy İstanbul Baş Tasarımcısı Selim Ünlüsoy'un katılımları ile üç hafta boyunca devam edecek.

İlk modülde yer alan tüm programlara katılım sağlayan konuklar, bu modülün sertifikasına sahip olma hakkı kazanacak. Bir Bilene Sor'a katılım sağlamak ve konuklara sorular yöneltmek için, program için özel açılan BBS BİP grubu kullanılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak, BBS BİP Grubuna dahil olmak, sertifikasyon ile ilgili duyuru ve güncellemeleri takip etmek, yanı sıra canlı yayınlar esnasında konuklara sorular yöneltmek mümkün: https://groups.bip.ai/share/EpHzEhQvQJ6g8zIwR0H55YKGqXIJ4i2s