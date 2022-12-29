Bir dönem Aydın'da da görev yapan Balta, DSİ Genel Müdürlüğü'ne atandı

Aydın'da DSİ 21. Bölge Müdürü olarak görev yapan Mehmet Akif Balta DSİ Genel Müdürlüğü'ne atandı.

DSİ'deki görev hayatına 2000 yılının Temmuz ayında DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü'nde Tesisler Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi olarak başlayan Mehmet Akif Balta 2004 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 2004-2008 yıları arasında DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü'nde Tesisler Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü görevini sürdüren Balta daha sonra sırasıyla; 2008-2011 yılının arasında DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 81. Şube Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi, 2011-2013 yılları arasında DSİ 8. Bölge Müdürlüğü'nde Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü, 2013-2017 tarihleri arasında DSİ 8. Bölge Müdürlüğü'nde Erzurum Müdürü Yardımcılığı, 2017-2020 yılları arasında DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nde Aydın Bölge Müdürü, 2020-2021 yılları arasında DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nde Adana Bölge Müdürü olarak görev yaptı.

2021 yılının Temmuz ayında DSİ Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Balta, son olarak Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Kirişçi'nin tensipleriyle DSİ Genel Müdürü olarak atandı. Balta, Prof. Dr. Lütfi Akca'dan DSİ Genel Müdürlüğü görevini devralarak çalışmalarına başladı.