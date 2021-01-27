Bir gecede üç motosiklet çalan hırsızlar yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, üç ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karışan 2 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayhan K.'ya ait 09 C 2636 plakalı motosiklet, Esin T.'ya ait 09 ADY 781 plakalı motosiklet ve Recep Ç.'ye ait 09 LU 495 plakalı motosiklet gece saat 01.30 sularında park halindeyken çalındı. Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızların kimliklerini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri yürüttüğü çalışmalarda motosiklet hırsızları olduğu tespit edilen İlhan D. (20) ve Kenan B. (22) polis ekipleri tarafından yakalandı. İki hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.