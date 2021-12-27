Bir haftada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 20-16 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 71 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 81 şüpheli hakkında işlem yapılırken 5 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 517,90 gram metamfetamin, 11 gram sentetik kannabinoid, 394,66 gram kubar esrar, 195,86 gram eroin, 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.