‘Bir İmparatorluk Mirası: Osmanlı Mutfağı' okuyuşuyla buluştu

Öğr. Üyesi Şef Emrah Köksal Sezgin'in yeni kitabı “Bir İmparatorluk Mirası: Osmanlı Mutfağı” yayımlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin'in titizlikle hazırladığı bu çalışma, Osmanlı mutfağına dair ayrıntılı bir değerlendirmeyle başlıyor. Değerlendirmenin ardından çorbalar, pilavlar, tatlılar ve kebaplar gibi yedi başlık altında Osmanlı Mutfağının lezzetlerinin yer aldığı doksan tarif bulunuyor.

Dr. Öğr. Üyesi Şef Emrah Köksal Sezgin, “Bu mutfağın ihtişamı hem zenginliği hem tutumluluğu hem de pişirilen her şeyin sağlıklı oluşuna dikkat edilişinde yatıyordu. Temel dinamikleriyse geleneksel Türk mutfak kültürü, İslam'ın kabulüyle şekillenen bir diyet biçimi, göçler sebebiyle hissedilen Arap ve İran mutfağının etkisiydi. Ayrıca imparatorluk bünyesinde yaşayan gayr-ı müslim azınlıkların da damak tadından çeşniler karışmıştı bu mutfağa” açıklamalarında bulunarak Osmanlı Mutfağının çeşitliliği hakkında bilgiler verdi.

Arapça'ya da çevrilen kitapta, kısa bir sürede üç kıtaya hakim olmayı başaran Osmanlıların mutfağının, bir milletler mozaiğini andıran İmparatorluğun yansıması olduğu ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.