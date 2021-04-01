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Bir kilo olarak dünyaya geldi, sağlığına kavuştu, taburcu oldu

Bir kilogram 40 gram olarak dünyaya gelen Melek bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Bir kilogram 40 gram olarak dünyaya gelen Melek bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sağlığına kavuşarak taburcu oldu.


32 haftalık 1040 gram olarak doğan Melek bebek, ambulans ile sevk edildiği Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınarak takibi gerçekleştirildi. 46 gün süren tedavisinin ardından 2 kilogram 125 gram ağırlığa ulaşan Melek bebek, sağlıklı bir şekilde taburcu oldu ve ailesine kavuştu.


Melek bebeğin ailesi ise, yatışı süresince bebeklerinin hayata tutunmasına destek olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarına teşekkür etti.

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