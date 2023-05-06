‘Bir kitap bin pencere' okuma birincileri belirlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ‘bir kitap bin pencere' projesi çerçevesinde kitap okumada ilçe birincisi olan öğrenciler arasında yapılan sınavla ilçe şampiyonları belirlendi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2022-2023 eğitim öğretim yılında hayata geçirmiş olduğu 21 projeden bir tanesi olan ‘bir kitap bin pencere' etkinliğinin son aşaması olan ilçe birincilerini seçme sınavı yapıldı. İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Latif Akgün ve Sınav Komisyonu üyelerinin gözetiminde Nazilli merkez Cumhuriyet İlkokulu ve Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen sınavlarda öğrenciler komisyon tarafından verilen kitaplar üzerinden sorulan sorulara yanıt verdi.

Dünyaca ünlü yazarların eserleri okundu

Dünyaca ünlü Yazarlar Sinan Yaşar, Anıl Basılı, Jack London, Gülten Dayıoğlu, Muzaffer İzgü, Şermin Yaşar, Vasconcelos, Cahit Zarifoğu, Cengiz Aytmatov, Ben Miaelsey, Sabahattin Ali, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve John Steinbeck'in eserleri ‘1 kitap 1000 pencere' projesi çerçevesinde öğrenciler tarafından okundu. Okuma birincileri ise önceki gün gerçekleştirilen Açıkhava okuma etkinliğinin ardından sınava tabi tutuldu.

İlçe birincileri sınavla belirlendi

İlkokul, ortaokul ve liselerde okul birincilerinin katıldığı sınavlarda 24 öğrenci ilk üç dereceyi paylaştı. Komisyon üyelerinin yoğun tempoda çalışmalarının ardından tamamlanan sınavda ilkokul 3. sınıflarda Hakan Aktepe, 4. sınıflarda Asmin Tektaş, ortaokul 5. sınıflarda Eslem Manan, 6. sınıflarda Senem Yaman, 7. sınıflarda Tuana Özkan, lise 9. sınıflarda Meryem Bayazit, 10. sınıflarda Feyzanur Kılınç ve 11. sınıflarda Fatmanur Uğur birinci oldu. Yarışmada ilk 3 dereceye giren öğrencilerin 19 Mayıs Kutlama törenlerinde ödüllendirileceği belirtildi.

Kitap sevgisi engel tanımadı

Okuma sınavında aynı sınıfta yer alan iki öğrencinin kolları alçılı halde sınava girmesi dikkatlerden kaçmadı. İlkokul 3. Sınıf öğrencileri Elif Bade Çelik ve Nisa Çakır, 2 gün önce kırık nedeniyle kollarında alçı olmasına rağmen sınavdan vazgeçmemeleri ve acılarına karşı koyarak derece için yarışmaları büyük takdir topladı.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, “Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında uygulamak üzere hazırlamış olduğu 21 projeden bir tanesi olan ‘1 kitap 1000 pencere' okuma etkinliğimizi Sümerpark'ta gerçekleştirdik. Buradaki etkinliğe 24 ilk okulumuzu temsilen 48 öğrencimiz, 24 ortaokulumuzu temsilen 72 öğrencimiz ve 13 lisemizi temsilen 39 okul birincilerimiz katılmışlardır. Bu yarışmamız ilkokullarımızın üçüncü ve dördüncü sınıflarında orta okullarımızın 5., 6. ve 7. sınıflarında, liselerimizin 9., 10. ve 11. sınıflarında uygulanmıştır. Komisyonumuzun belirlediği kitaplar çocuklarımız tarafından tüm okullarda okunmuş, her sınıf seviyesinde sınavlar yapılmak suretiyle okul birincileri seçilmiş ve bu okul birincilerimizle geçtiğimiz gün okuma etkinliğini, arkasından da test sınavımızı gerçekleştirmiş olduk. 40 dakikalık sınav sonucunda ilk üçe giren öğrencilerimiz 19 Mayıs kutlama programı etkinliklerinde ödüllendirileceklerdir. Bu etkinlikteki öncelikli amacımız, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı ve davranışının kazandırılmasına öncülük etmek, çocuklarımızda bu farkındalığı oluşturmak. Geçtiğimiz yıl ilkini, bu yıl da ikincisini yapmış olduğumuz bu etkinliği geleneksel halde daha da geliştirerek sürdüreceğiz. Emek ve destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.