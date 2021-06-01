‘Bir Kitap Bir Umut' Kampanyası Başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tutuklu ve hükümlüler için kitap toplama kampanyası başlatıldı. Ülke genelinde yürütülen kampanyaya Nazilli'den de destek geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü ‘Bir Kitap Bir Umut' kampanyası kapsamında Nazilli Adliye Sarayı önünde de stant kuruldu. Kampanya ile ilgili bilgilendirmenin ardından ilk bağışlarda İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz tarafından geldi. Başsavcı Murat Dilsiz, tüm vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Ülke genelindeki Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerine kitap bağışı için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından ‘Bir Kitap Bir Umut' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Nazilli Adalet Sarayı girişinde stant kuruldu. İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Bozdoğan, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, Cezaevi Müdürü Hasan Elpe, Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Şeyma Kiriş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve adliye personelleri kurulan standa gelerek kampanyaya destek için kitap bağışladı. Etkinlikte ilk bağışı yapan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un ardından sırasıyla Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç ve diğer protokol üyeleri kitap bağışında bulundu.

‘Bir kütüphane ve okul açan bir cezaevi kapatır'

Ülke genelinde yürütülen kampanya hakkında bilgi veren Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, herkesin kitap desteğini beklediklerini dile getirdi. Dilsiz, “Bugün Adalet Bakanlığının Türkiye genelinde cezaevlerindeki kütüphanelerimize vatandaşlılarımızın kitap bağışı kampanyasından dolayı burada toplandık. Bu konuda destek veren Kaymakamımıza, Komisyon Başkanımıza, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma komutanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu projenin amacından bahsedecek olursak, özellikle Victor Hugo'nun güzel bir sözü var; ‘Bir kütüphane ve okul açan bir cezaevi kapatır' diye. Bu nedenle biz de vatandaşlarımızın elinde olan kitapları cezaevlerindeki arkadaşlarımıza ulaştırmak için böyle bir proje başlattık. İlçemizin ana merkezlerinde kitap kumbaraları oluşturduk. Kitap bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız bu noktalara kitap bağışında bulunabilirler. Şu an Nazilli'de Belediye Meydanı, alışveriş merkezlerinde ve halkımızın yoğunlukla geçeceği yerlerde kitap kumbaralarımız yerleştirilecek” dedi.