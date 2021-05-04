Bir yılda 3 bin 414 adet asansör kontrol edildi

Denetimlerde, tehlike arz ettiği belirlenen asansörler mühürlenerek kullanıma kapatılıyor. Son bir yılda 3 bin 414 adet asansörün periyodik kontrol yapıldı.

Efeler Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Vatandaşlarımızın can güvenliğini her şeyin üzerindedir. Bu sebeple çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, 2017 yılında 945 adet kontrol yapılarak, 28 bin 820,43 TL, 2018 yılında 1012 adet kontrol yapılarak, 46 bin 150,25 TL, 2019 yılında 1025 adet kontrol yapılarak, 57 bin 944,28 TL, 2020 yılında 3 bin 414 adet kontrol yapılarak, 135 bin 899 TL, idare payı toplanmıştır”