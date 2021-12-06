Bir zamanlar koyun ağılı olarak kullanılıyordu, şimdi ise turizme kazandırılacak

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan ve geçmiş dönemlerde koyun ağılı olarak kullanılan Cincin Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Tarihi öneme sahip olan ve 1995 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Anıt Eser' olarak tescillenen Cincin Kalesi geçtiğimiz yıllarda yağan sağanak yağışlardan zarar görerek yıkılırken, kalenin bir bölümü zaman içerisinde koyun ağılı olarak kullanıldı. Cincin Kalesi Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri ile turizme kazandırılacak. Başkan Kaplan ve beraberindeki Kaymakam Ersin Tepeli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile birlikte Cincin Kalesi'nde incelemelerde bulunarak, tarihi yapının restore edilmesinin bölgeye sosyoekonomik bir canlılık kazandıracağını belirtti.

Tarihi yapının yaklaşık 16 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olduğunu söyleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Halihazırda Koçarlı Cihanoğlu Kulesi etrafındaki çalışmayı, bakanlığımız, valiliğimiz, milletvekillerimiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün destekleriyle son aşamaya getirdik. Hayata geçirme aşamasındayız. Amyzon Harabeleri'nde incelemeler yaptık, orası da tarihi derinliği olan bir yer. Orada da bakanlığımızın destekleriyle tarihi kazı çalışmaları başlayacak. Cincin Kalesi'nin de büyük bir kısmı sütunlarıyla birlikte ayakta duruyor. Amacımız Koçarlı Belediyesi olarak geçmişten gelen tarihi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bunu yaparken de bölgede yaşayan vatandaşlarımıza da katkı sunmaktır. Koçarlı'nın tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarmamızla turizm yönünden de gelir elde etme amacındayız” diye konuştu.

“En kısa sürede kamulaştıracağız”

Önceki yıllarda kontrolsüz şekilde bazı şahıslara satılan Cincin Kalesi'nin bulunduğu alandaki kamulaştırma çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyleyen Başkan Kaplan, “Burasının Aydın'a yakın olmasıyla beraber Cincin Mahallesi'nin de tabiatla iç içe konumda bulunmasının ciddi bir turizm potansiyeli var. Burada yapacağımız düzenleme sonucunda hayata geçireceğimiz kahvaltı salonları ve dinlenme yerlerinin kültürel değerlere önem veren turist potansiyelini de bölgeye çekeceğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz geliştikçe bu gibi değerlerimize artık sahip çıkmaya başladık. Yıllardır ne yazık ki biz bu değerlerimize sahip çıkamamışız. Son 80 yıla baktığımızda bir çok tarihi eserimiz ve kültürel mirasımız yağmalanarak kontrolsüz bir şekilde bugünlere kadar gelmiş. Halihazırda burası SİT alanı edilmiş durumdadır. Artık biz burada yapı içerisinde olmaması gereken fiili durumları da ortadan kaldıracağız. Tarihi değerimizin korunması noktasında da gerekli adımları atarak bakanlığımız ve valiliğimizin desteğiyle de ilçemize kazandıracağız” dedi.