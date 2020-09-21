Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor

Kara üzerinde olduğu gibi denizlerdeki pandemi dolayısıyla hareketler kısıtlanınca yıllarca su üstünde hizmet gemiler İzmir Aliağa'ya söküme gelmeye başladı.

Covid-19 salgınından sonra Dünya denizlerinde seferlere çıkamayan kruvaziyer gemileri Aliağa Gemi Söküm Sanayiye sökülmeye gelmeye devam ediyor. Monarch, Sovereign, Carnival Fantasy ve Carnival İnspiration'dan sonra Carnival Kruvaziyer şirketine ait 3. Gemi de Aliağa'ya geldi. 1995 yılında denize inen gemi 260 metre uzunluğunda olup 2 bin 634 yolcu ve 920 mürettebat taşabiliyordu. Su Üstünde yetkilisi Eren Budaklı “Pandemi sürecinde yolcu taşıyamayan ve sürekli gider yazan gemileri, şirketleri tarafından satılığa çıkartıldı. Pandemi süreci uzamaya devam ederse daha birçok gemiyi söküm sanayide görmeye devam edeceğiz” dedi.