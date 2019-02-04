Bireysel sulama sistemleri hibe desteği başvuruları başladı

Aydın'da Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteği müracaatları başladı.

Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler müracaatlarını 01 Mart 2019 Cuma gününe kadar Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapabilecek. Üreticilere, tarla içi damlama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damlama sistemi kurulması, Lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması konulu yatırımlarda hibe desteği sağlanacak.

Aydın İl Tarım Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48) 07 Aralık 2017 tarih ve 30263 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Hibe Desteği müracaatları 01 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze yapılacaktır. Güncel Uygulama Rehberine uygun olarak hazırlanan dosya en geç 01 Mart 2019 tarihine kader tek nüsha olarak teslim edilecektir. Teslim edilen dosyalar, İl proje Yürütme Birimi tarafından idari ve teknik açıdan incelendikten sonra, desteklenmeye hak kazanan proje sahiplerinin asil ve yedek isim listeleri Mart ayının üçüncü haftasında İl Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.aydin.tarimorman.gov.tr) yayınlanacaktır.

Daha önce destek alınmamış veya yağmurlama-damlama desteği alındı ise 3 yıl geçmiş, lineer-Pivot-Tamburlu-Güneş Enerjili sulama desteği alındı ise 10 yıl geçmiş parseller de her bir parsel için bir sulama konusuna başvuru yapılabilir” denildi.