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Biri kadın iki hırsız suçüstü yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde biri kadın iki hırsız soyamaya çalıştıkları evin içerisinde polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde biri kadın iki hırsız soyamaya çalıştıkları evin içerisinde polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde şüpheli şahıslar olduğu ihbarını alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldığı biri bayan iki kişiyi hırsızlık yapmak için girdikleri evin içerisinde kıskıvrak yakaladı. Daha önce birçok hırsızlık olayına karışan Y.U. (19) ve H.Y.(26) sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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