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Birinci Modifiye Fest 2019 Efeler'de başladı

Honda Bross Türkiye’nin düzenlediği, Efeler Belediyesi’nin destek verdiği I.

Honda Bross Türkiye'nin düzenlediği, Efeler Belediyesi'nin destek verdiği I. Modifiye Fest 2019, eski otogar bölgesinde bugün başladı. Türkiye'nin çeşitli ilçelerinden gelen, toplam 69 grubun katıldığı ve sayıları 500'ü geçen modifiyeli araçlar renkli görüntülere sebep oldu.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, festival alanındaki modifiyeli araçları inceledi. Başkan Atay alanda yaptığı konuşmada, “Hepiniz hoş geldiniz. Bu bizim ilk etkinliğimiz. Organizasyonu düzenleyen arkadaşlar ziyaretime geldiler, bu etkinliği Efeler'de de yapmak istediklerini söylediler. Biz de gereken katkıyı verdik. Elbet de kusurlarımız olabilir. Şanssızlık, bugün elektrik yok. Seneye daha güzel, başka bir yerde yapacağız” dedi.


Başkan Atay sözlerinin devamında, “Seneye burası çok güzel bir park olacak. Çocuklarımız eğleneceği, mutlu olacağı bir park haline getireceğiz. Sizlerin daha rahat edebileceği bir başka yerde bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım iyi bir gün geçirirsiniz” dedi.

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