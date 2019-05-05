Bisikletçiler Didim'den Samsun'a pedal basacak

Aydının Didim ilçesinde Didim Poseidon Bisiklet Derneği üyeleri 19 Mayıs 2019 tarihinde Atatürk'ün Samsun'a ilk adımını atışının 100. yılı sebebi ile Didim'den Samsun'a gerçekleştirecekleri bisiklet turunun startını verdi.

Didim Poseidon Bisiklet Derneği üyeleri Atatürk'ün Samsun'a ilk adımını atışının 100. yılı sebebiyle anlamlı bir etkinliğe imza atmak için yola çıktı. 5 Mayıs günü Didim'den yola çıkan dernek üyeleri Cihan İpekçiler, Mesut Aktaş ve Sabri Karakaya'dan oluşacak 3 kişilik ekip Kent meydanında aileleri ve arkadaşlarıyla vedalaşırken, bazı dernek üyeleri ise 3 kişilik ekibi Söke-Milas yoluna kadar eşlik edip, yolculuğa uğurlandılar.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Cihan İpekçiler Atatürk'ün Samsun'a ilk adımını atışının 100. yılı sebebiyle tura başladıklarını belirterek, yol boyunca konakladıkları İl ve ilçelerde Didim'in de tanıtımına katkı sunacaklarını kaydetti.

Didim'den yola çıkan ekip, Aydın ve ilçelerinden geçerek, Denizli ve Afyon üzerinden Ankara'ya, Çorum üzerinden de Samsun'a kadar pedal çevirecekler.