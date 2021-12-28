Bitkin haldeki şahini kurtaran vatandaş: "Hakkı Bulut'un kasetini dinleyince kendine geldi"

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir vatandaş bitkin halde tilkilerden kaçarken kurtardığı şahin cinsi yırtıcı kuşu Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Şahini Nazilli'ye getirirken hırçınlaşması üzerine ünlü sanatçı Hakkı Bulut'un şarkılarından birini dinlettiğini ifade eden şahıs, “Hayvana su verdik, suyu içince biraz kendine geldi. Hakkı Bulut'un kasetini dinleyince arabanın içinde biraz daha kendine geldi” dedi.

İlginç olay Nazilli'ye bağlı kırsal Hamzallı Mahallesi'nde gerçekleşti. Kamyoneti ile portakal bahçesinden evine dönen 71 yaşındaki Recep Yener isimli vatandaş yol kenarında bir tilkinin şahine saldırdığını görünce aracını durdurarak hemen yardıma koştu. Bitkin halde olması nedeniyle uçamadığını gördüğü şahini eline aldığı bir poşetle yakalamayı başaran Yener, “Portakal bahçemden dönerken, bu şahini yolda gördüm. Birer metre arayla uçup yere konuyordu. Bir müddet kovaladıktan sonra yakaladım. Zamanında çobanlık yaptım, hayvanın durumuna üzüldüm. Tilkiler kovalıyordu, onların elinden kurtardım. Hayvana önce su verdim. Suyu içince biraz kendine geldi. Hakkı Bulut'un kasetini dinleyince arabanın içinde biraz daha kendine geldi. Doğruyu söylüyorum, abartı yok. Bende hayvanı alarak belediyeye getirdim.” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi önünde Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürülmek üzere Hayvanları Koruma Derneğine şahini teslim eden Recep Yener, hayvanı teslim ettiği sırada gözleri doldu. Oldukça duygulanan Yener'in bu davranışı takdir topladı.