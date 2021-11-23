“Biz Kadınlar” isimli tiyatro oyunu perdelerini açıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve gelmesiyle kadın hakları konusunda birbiri ardına sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Efeler Belediyesi, ilçedeki sivil inisiyatiflerle ortaklaşa çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Efeler Kent Konseyi ile düzenlenen tek perdelik tiyatro oyunu “Biz Kadınlar”, 26 Kasım Cuma günü, saat 20.00'de Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi'nde Efelerli tiyatro severlerle buluşacak. Kadınların hak ettiği sosyal, ekonomik ve kültürel koşulları kazanması adına tiyatro sanatının farkındalık oluşturması hedeflenerek hazırlanan oyun, kadınlara yönelik fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete karşı dikkat çeken bölümlerden oluşuyor. Serkan Fırtına'nın yazdığı, Büşra Elmaskaya'nın yönettiği oyunda, Tuncer Candan, Büşra Elmaskaya, Özge Çelik, Funda Aksoy ve İbrahim Gergin rol alıyor.

Ücretsiz olarak izlenebilecek oyunun davetiyeleri, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi, Efeler Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Efeler Kent Konseyi'nden temin edilebilecek.