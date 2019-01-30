Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu seyircisiyle buluşuyor

2019 Kış Sezonunda Çocuk Oyunu Çizmeli Kedi ve büyük oyunu “Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası” ile Bodrumlu sanatseverleri hak ettikleri bir tiyatroya kavuşturan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun şubat programı belli oldu.

2018 yılında kurulan ve Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Akşen'in yaptığı Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ilk çocuk oyunu Çizmeli Kedi Duygu Cindoruk tarafından uyarlandı. Gülbin Yeşil'in yönettiği “Çizmeli Kedi”de; Oğulcan Çelik, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt, Ziba Türk, Fatih Serdar Yılmaz ve Sertaç Aydın oynuyor. Çizmeli Kedi, 2018 Kasım ayından bu yana her hafta perdelerini açıyor.

Bodrum'da her oyunda kapalı gişe oynayan, Türk Tiyatrosu'nun duayeni Oktay Arayıcı'nın ölümsüz eseri Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası ise büyük beğeni ile izlenmeye devam ediyor. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen'in yönetmenliğini yaptığı oyunda, ünlü oyuncular Tarık Pabuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er ve Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen'in yanı sıra Gülbin Yeşil, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt ve Sertaç Aydın yer alıyor.