Bodrum Polonya Varşova TTt 2018 Turizm Fuarında tanıtılıyor

Bodrum tanıtım çalışmalarını sürdüren Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), 22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen turizm fuarına katıldı.

Polonya Varşova TT 2018 Turizm fuarında yer alan Bodrum standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, Bodrum standını ziyaret ederek BOTAV yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi. Üğdül ayrıca Polonyalıların Bodrum'a büyük ilgi gösterdiğini ve önümüzdeki yıl Polonya'dan Bodrum'a gelecek turist sayısında önemli artış olacağını belirtti.

Bodrum'u 2017 yılı Ocak - Ekim döneminde 32 bin 713 Polonyalı turist ziyaret ederken 2018 yılı Ocak- Ekim döneminde ise 87 bin Polonyalı turist ziyaret etti. Bu artışın 2019 yılında 2018 yılına oranla daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Fuarda ayrıca Coral Travel yetkilileri ile yapılan görüşmelerde ise Polonya'dan Bodrum'a uçuşların 27 Nisan 2019 tarihinde başlayacağı, mayıs ve haziran aylarında haftada 7 uçuş, yüksek sezonda ise haftada 10 uçuş yapılacağı açıklandı.

Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum tanıtım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini, istatistikler değerlendirildiğinde geçen yıla oranla yüzde 60 civarı artış yaşandığını kaydetti. Başta İngiltere olmak üzere Bodrum'a en çok turistin Rusya ve üçüncü olarak da Polonya'dan geldiğini, Polonya'nın Bodrum için önemli bir pazar olduğunu ifade etti.