Bölge şampiyonları, Aydın'da belirlendi

Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okullar Arası Hentbol Genç Erkek-Kız Bölge Grup Müsabakaları tamamlanırken, bölge şampiyonu olan isimler de belli oldu.

Okul Sporları çerçevesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okullar Arası Hentbol Genç Erkek-Kız Bölge Grup Müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Aydın'ın ev sahipliğinde Kuyucak Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara kızlardan 9 takım 126 sporcu, erkeklerden ise 11 takım 154 sporcu olmak üzere toplamda 280 sporcu katıldı. Farklı illerden gelen sporcular bölge şampiyonu olmak için mücadele ederken, turnuva sonunda Okullar Arası Hentbol Genç Kızlar ve Erkekler Bölge Grup birincileri belli oldu.

Çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva sonunda düzenlenen ödül töreniyle başarı elde eden takımlara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi.