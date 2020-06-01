Bölgenin en eski hayvan pazarı hizmete açıldı

Efeler Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Ege Bölgesi'nin en eski ve mera hayvanının en çok alınıp satıldığı Dalama Hayvan Pazarı hizmete açıldı.

Ülke genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle tüm hayvan pazarları önlem amacıyla kapatılmıştı. Korona virüs tehlikesi nedeniyle kapalı olan hayvan pazarlarının alınacak yeni tedbirler çerçevesinde açılmasına karar verilince, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla ekipler, belediyenin sorumluluk alanında bulunan Dalama Hayvan Pazarı'nda tadilat ve tamirat işlemlerini tamamladı. Aydın'ın en eski ve en kapsamlı pazarı olan Dalama Hayvan Pazarı üreticilerin hizmetine açıldı.

Gerçekleştirilen tadilat işlemlerinin yanı sıra satış alanları içinde ve geçişlerde parke taşı döşeme işlemleri yapıldı. Pazaryerinin giriş-çıkışları hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek tekrar düzenlendi. Ekipler ayrıca alışverişlerin daha sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için umumi tuvaletlerin bakım işlemlerini gerçekleştirdi.

Korona virüs nedeniyle hayvan pazarlarının 2 aya yakın süredir kapalı olduğunu hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay,” Son zamanlardaki normalleşme süreci dikkate alınarak tedbir ve kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırılıyor. Bu bağlamda kısıtlama getirilen Dalama Hayvan Pazarı, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonrası yeni haliyle hizmete açıldı. Tüm vatandaşlarımıza iyi alışverişler dilerken sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini diliyorum. Alınan tedbirler kapsamında alım satımlarda hayırlaşma işlemini geleneksel el sıkıp sallama yöntemi ile değil sözlü olarak yapılması gerektiğini hatırlatıyorum” dedi.

Başkan Atay ayrıca ilk günden bugüne kadar Belediye olarak ilçe genelinde maske dağıtımı ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini kaydetti.

Pazardaki hareketlilik ise eskisi gibi değil. Dalama Hayvan Pazarı'nda bulunan besiciler, salgın nedeniyle kapalı olan pazarın açılmasından memnun olsa da fiyatlardan şikayetçi. Salgın nedeniyle alım satımın durduğuna işaret eden besiciler, insanlarda da hayvan alacak paranın olmadığını ifade ettiler. ‘Çiftçi olmazsa hayat biter' şeklinde konuşan besiciler, tarım ve hayvancılıkla uğraşan herkesin desteklenmesinin gerekliliğinden bahsettiler.

Üreticiler, pazarın tüm alt ve üstyapı eksiğini gideren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a ve ekibine teşekkür etti.