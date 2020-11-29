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Bölgenin en meşhur avcısı elim bir av kazasında hayatını kaybetti

Aydın, İzmir ve çevresinin en meşhur domuz avcılarından biri olan 55 yaşındaki İzzettin Çin, elim bir av kazası sonucu hayatını kaybetti.

Tire'de meydana gelen olay bölgedeki tüm avcıları üzerken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre; son günlerde Ege Bölgesi'ndeki çiftçilerin en büyük sorunlarından biri olan domuzlara karşı başlatılan sürek avları kapsamında dün akşam saatlerinde İzzettin Gülbeyaz'ın da aralarında bulunduğu grup ava çıktı. İddiaya göre, İzzettin Gülbeyaz ile arkadaşı Y.K.'nin önüne domuz çıktı. Domuzun avcıların üzerine yürümesi ile yaşanan arbedede Y.K.'nın silahından çıkan kurşun İzzettin Gülbeyaz'a isabet etti. Namluda domuz kurşunu bulunması nedeniyle meşhur avcı ağır yaralandı. Olayın hemen 112 Acil Servis'e haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz avcının hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay İzmir ve Aydın'daki avcı camiasında üzüntüye neden olurken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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