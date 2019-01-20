Bölgesel Amatör Lig 7.Grup; Aydınspor 1923:1 - Serinhisarspor:1

Bölgesel Amatör Lig 7.
Grup 14.hafta karşılaşmasında kendi evinde Serinhisarspor'u ağırlayan Aydınspor 1923 rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Aydın Adnan Menderes
Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Şaban Karaderili, Emre Karagel
Aydınspor 1923: Alper, Hasan, Rıfat(Ömer dk.78x), Ahmet, Savaş (Yavuz dk.86), Beşir, Artun, Ufuk, Berkay, Okan, Tunahan (Onur dk.69)
Yedekler: Şehmus, Yavuz, Aykut, Onur, Ömer, Nedim, Güven
Teknik Direktör: Bülent Güllü
Serinhisarspor: Yunus, Kemal, Hasan, Abdullah, Ahmet, Ziya, Ebrahim (Cüneyt dk.81), Ercan (Yasin dk.20) Muhammet, Mustafa, İbrahim
Yedekler: Serhan, Cüneyt, Hüseyin, Beytullah, Fatih, İbrahim, Yasin
Teknik Direktör: Mustafa Ali Gözlükaya
Goller: İbrahim dk.29 (Serinhisarspor), Berkay dk.90 (Pen.) (Aydınspor 1923)
Sarı Kartlar: Ziya, Ebrahim, İbrahim, Yunus (Serinhisarspor), Hasan Erdi, Ufuk, Savaş, Artun, Okan (Aydınspor 1923)