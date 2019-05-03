Bora Duran gençlere bahar coşkusu yaşattı

Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında düzenlenen Bora Duran konserinde üniversiteli gençler doyasıya eğlendi.

ADÜ Tralleis Meydanı'nda devam eden 24. Kültür ve Sanat Şenliklerin 4. gününde sahne alan pop müziği şarkıcısı Bora Duran, öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı. Duran'ın 'Sana Doğru', 'Sen de Gidersen' 'Yak Beni', 'İnsan', 'Vazgeçmiyor Gönül', ve 'Gül Senin Tenin' adlı şarkılarına meydanı dolduran öğrenciler hep bir ağızdan eşlik etti.

Eğlencenin hiç dinmediği şenlikte Bora Duran'ın hareketli şarkıları öğrencileri coşturdu. Etkinlikte sahne alan sanatçı Bora Duran, ADÜ'de konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin heyecanından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Konser, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in Bora Duran'a plaket ve çiçek takdiminde bulunmasının ardından Dj'lerin performanslarıyla devam etti.