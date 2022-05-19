Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.

Olay, Atatürk Mahallesi Akın Altümsek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Çiçek ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Zehra Çiçek (35) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan M. Çiçek yanında getirdiği silahla Zehra Çiçek'e sokak ortasında ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlardan kaçamayan Zehra Çiçek yere düştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşini sokak ortasında silahla öldüren M. Çiçek, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.