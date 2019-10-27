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Boşanma aşamasındaki eşini sonra kendini vurdu

Aydın’ın Didim ilçesinde eşiyle boşanma sürecinde olan şahıs önce eşini, sonra da kendisini vurarak yaşamına son verdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde eşiyle boşanma sürecinde olan şahıs önce eşini, sonra da kendisini vurarak yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle 840 sokak Elif Apartmanı birinci katında meydana geldi. İddialara göre; eşinin açtığı boşanma davası sebebiyle konuşmak için eve gelen ve inşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Adnan Dal (56), eşi Saniye Dal (50) ile tartıştı. Tartışmanın ardından Adnan Dal, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşine ateş ederek bacağından yaraladı. Dal, daha sonra tüfeği boğazına dayayarak olay yerinde yaşamına son verdi.


Tüfek sesini duyan komşular ve çevredeki esnaflar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Saniye Dal'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneyi kaldırırken, Adnan Dal'ın ise yaşamını kaybettiğini belirledi.


Didim Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Saniye Dal, Söke Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşamına son veren Adnan Dal'ın ise savcılık incelemesinin ardından cesedi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dal çiftinin 2 çocuğu olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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